В Свердловской области для родителей и педагогов открыта горячая линия по профилактике COVID-19
Общество
Фото: depositphotos.com
В Свердловской области Роспотребнадзор и Центр гигиены и эпидемиологии открыли горячую линию по вопросам профилактики распространения коронавирусной инфекции.
Принимать звонки от родителей и педагогов будут до 4 сентября с 8:30 до 17:00. В ходе разговоров санврачи и эпидемиологи объяснят новые требования законодательства, расскажут об индивидуальной профилактике и дадут рекомендации по частным ситуациям.
Телефоны, по которым можно позвонить на горячую линию:
Принимать звонки от родителей и педагогов будут до 4 сентября с 8:30 до 17:00. В ходе разговоров санврачи и эпидемиологи объяснят новые требования законодательства, расскажут об индивидуальной профилактике и дадут рекомендации по частным ситуациям.
Телефоны, по которым можно позвонить на горячую линию:
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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