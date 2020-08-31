В Свердловской области для родителей и педагогов открыта горячая линия по профилактике COVID-19

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Свердловской области Роспотребнадзор и Центр гигиены и эпидемиологии открыли горячую линию по вопросам профилактики распространения коронавирусной инфекции.Принимать звонки от родителей и педагогов будут до 4 сентября с 8:30 до 17:00. В ходе разговоров санврачи и эпидемиологи объяснят новые требования законодательства, расскажут об индивидуальной профилактике и дадут рекомендации по частным ситуациям.Телефоны, по которым можно позвонить на горячую линию: