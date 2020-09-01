На Среднем Урале открылись центры для повышения квалификации педагогов

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Сегодня, 1 сентября, в Свердловской области открылись центры, где педагоги смогут пройти повышение квалификации по ведущим образовательным методикам. На реализацию проекта из федерального бюджета было направлено более 103 миллионов рублей.В Центре оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов учителя смогут получить независимую оценку своих навыков и квалификации. Также открылся Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Там учителя пройдут обучение по эксклюзивным программам дополнительного образования.Как сказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, новый ресурс позволит свердловским учителям совершенствоваться в своём мастерстве и обмениваться опытом друг с другом.В помещениях центров размещены лектории, коворкинги и многофункциональные аудитории с раздвижными стенами. Они оснащены самой современной техникой для обучения слушателей.По данным департамента информполитики, новые центры созданы по модели «стандарт». Подобные учреждения (но по модели «мини») в 2022 году появится в Нижнем Тагиле.