В Екатеринбурге сотрудники полиции проводят акцию «Помоги пойти учиться»

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 17 августа по 11 сентября проходит акция «Помоги пойти учиться». Мероприятие проводится сотрудниками полиции совместно с субъектами профилактики, а также общественным советом при УМВД России по городу Екатеринбургу.В ходе акции участники посещают семьи по месту жительства, где проверяют уровень готовности ребёнка к школе. Так, сотрудники посетили 1256 человек (в том числе 619 подростков и 454 родителя, состоящих на учёте в ПДН, а также 221 малообеспеченную или находящуюся в зоне риска семью).275-и школьникам помогли подготовиться к новому учебному году. Семьям подарили канцелярские принадлежности, школьные рюкзаки и другие необходимые для обучения предметы.В случае выявления фактов ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по содержанию и воспитанию детей составляется протокол об административном правонарушении.