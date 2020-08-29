В метро Екатеринбурга появился «донорский» вагон
Общество
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
В Екатеринбурге в метро появился вагон, посвящённый 90-летнему юбилею областной станции переливания крови. Курсировать экспозиция на колёсах будет месяц. За это время её смогут увидеть более 300 тысяч пассажиров.
Внешне агитвагон стилизован под мобильную станцию переливания крови, а внутри можно найти интересные факты и полезную информацию о донорстве в Свердловской области (кто может стать донором, как подготовиться к процедуре, для чего придерживаться правильного рациона, а также как стать участником донорского движения, не сдавая кровь).
Как рассказал главный врач учреждения Александр Орлов, у пассажиров вагона не должно остаться вопросов, что такое донорство крови, поскольку информация изложена в доступной и наглядной форме.
По данным департамента информполитики Свердловской области, служба крови в регионе образовалась в 1930 году как филиал центрального института переливания крови. Затем учреждение превратилось в одно из крупнейших в России, обеспечивая компонентами и препаратами крови территорию с населением около 4,5 млн человек.
Отмечается, что с 1 октября в метро появится ещё одна экспозиция – на станции «Площадь 1905 года» откроется выставка, посвящённая донорству времён ВОВ.
Внешне агитвагон стилизован под мобильную станцию переливания крови, а внутри можно найти интересные факты и полезную информацию о донорстве в Свердловской области (кто может стать донором, как подготовиться к процедуре, для чего придерживаться правильного рациона, а также как стать участником донорского движения, не сдавая кровь).
Как рассказал главный врач учреждения Александр Орлов, у пассажиров вагона не должно остаться вопросов, что такое донорство крови, поскольку информация изложена в доступной и наглядной форме.
По данным департамента информполитики Свердловской области, служба крови в регионе образовалась в 1930 году как филиал центрального института переливания крови. Затем учреждение превратилось в одно из крупнейших в России, обеспечивая компонентами и препаратами крови территорию с населением около 4,5 млн человек.
Отмечается, что с 1 октября в метро появится ещё одна экспозиция – на станции «Площадь 1905 года» откроется выставка, посвящённая донорству времён ВОВ.
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