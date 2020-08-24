3,1 млрд рублей получили свердловские семьи с детьми от трёх до семи лет

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

С мая по август в Свердловской области более 3,1 миллиарда рублей было направлено в семьи в качестве выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет. Перечисляются средства в соответствии с указом Президента России Владимира Путина для поддержки семей с детьми во время пандемии.Ежемесячно поддержку получают порядка 58,5 тысяч семей на 74,6 тысяч детей. В Свердловской области размер выплаты составляет 5757 рублей. Всего для этих целей запланировано почти 4,15 миллиарда рублей.Как отметили в департаменте информационной политики области, приём заявлений о назначении ежемесячной выплаты осуществляется в управлениях социальной политики, через МФЦ, а также через портал государственных и муниципальных услуг.