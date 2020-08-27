Свердловская область на 90% готова к новому отопительному сезону

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Свердловской области подготовка жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры к новому отопительному сезону идёт с опережением графика – завершено свыше 90% работ.Полностью уже готовы Тугулым, Сладковское, Кузнецовское, Ницинское, Краснополянское, Восточное, Унже-Павинское сельские поселения, Бисерть, Староуткинск, и Пелым.На 98-99 % процентов подготовка завершена в Первоуральске, Артинском, Пышминском, Малышевском городских округах, Невьянске, Зареченском сельском поселении, Слободо-Туринском и Ирбитском районах, Верхнем Тагиле, Качканаре, Атиге, Верх-Нейвинске и Красноуфимске. Техническая готовность оставшихся территорий составляет от 86 до 98 процентов.Как сообщили в МирЖКХ, к зиме 2020/2021 в Екатеринбурге готово 75% жилфонда, 73% котельных, 83% водопроводных, 87% электрических и по 96% канализационных и тепловых сетей города.В Нижнем Тагиле готовность жилфонда составляет 92 %, котельных – 91 %, сетевого хозяйства – более 99 %; в Каменске-Уральском жилфонд подготовлен на 99 %, котельные – на 88,2 %, тепловые, водопроводные, канализационные и электрические сети – более чем на 90 %.Как рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, все работы должны завершить в ближайшие десять дней.