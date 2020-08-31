Глава Екатеринбурга посетил преобразившуюся школу № 106

14.29 Вторник, 1 сентября 2020
Общество
Фото: URA.ru
Сегодня, 1 сентября, глава Екатеринбурга Александр Высокинский посетил обновлённую школу № 106 на улице Титова, 28а. Экскурсию по территории провела директор учреждения Марина Полякова.

В здании выполнили капитальный ремонт коридора второго этажа, кабинетов биологии, физики, химии и технологии. Отделка помещений выполнена из позолота, мрамора, лепнин и росписей. Также установлены светильники в старинном стиле. На территории перед школой появились цветущие гортензии, плитка, игровой комплекс, позолоченные ворота, светильники и малые архитектурные формы.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский поздравил учащихся и педагогов с Днём знаний.

«Также хочу поздравить всех, кто вместе с нами делает город лучше. Я рад, что предприниматели города чувствуют себя частью нашей команды и делают лучше те школы, в которых они учились. Нам говорили, что детки всё изломают, всё испортят. Но год простояли коридоры, и они находятся в первозданном виде. Дети красоту понимают», – сказал мэр.

Обустройство школы проходило на средства бывшего ученика Андрея Симановского. Он оказывает учреждению спонсорскую помощь с 2014 года.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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