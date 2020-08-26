Свердловский «Автомобилист» проведёт первую встречу нового сезона
Общество
В предстоящий четверг, 3 сентября, екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» отправится на выезд в Челябинск, где даст старт новому сезону.
Свердловчане встретятся с местным «Трактором» в 19:00. Затем вернутся в Екатеринбург и проведут первую домашнюю серию игр.
5 сентября на родном льду КРК «Уралец» команда проведёт матч с московским «Спартаком», 8 сентября – с «Куньлунем», а 11 сентября – с «Торпедо».
Свердловчане встретятся с местным «Трактором» в 19:00. Затем вернутся в Екатеринбург и проведут первую домашнюю серию игр.
5 сентября на родном льду КРК «Уралец» команда проведёт матч с московским «Спартаком», 8 сентября – с «Куньлунем», а 11 сентября – с «Торпедо».
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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