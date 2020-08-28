В Екатеринбурге сменился ответственный за ливнёвки

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге назначен новый директор муниципального бюджетного учреждения «Водоотведение и искусственные сооружения» (ВОИС). Им стал Вячеслав Черемных.Учреждение следит за состоянием дождевой канализации, занимается её ремонтом, контролирует очистные, гидротехнические и искусственные сооружения (фонтаны).Ранее МБУ «ВОИС» возглавлял Александр Репин. Известно, что он в качестве руководителя работал с сентября 2008 года.