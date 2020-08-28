В Екатеринбурге сменился ответственный за ливнёвки
Общество
Фото: 59.ru
В Екатеринбурге назначен новый директор муниципального бюджетного учреждения «Водоотведение и искусственные сооружения» (ВОИС). Им стал Вячеслав Черемных.
Учреждение следит за состоянием дождевой канализации, занимается её ремонтом, контролирует очистные, гидротехнические и искусственные сооружения (фонтаны).
Ранее МБУ «ВОИС» возглавлял Александр Репин. Известно, что он в качестве руководителя работал с сентября 2008 года.
Учреждение следит за состоянием дождевой канализации, занимается её ремонтом, контролирует очистные, гидротехнические и искусственные сооружения (фонтаны).
Ранее МБУ «ВОИС» возглавлял Александр Репин. Известно, что он в качестве руководителя работал с сентября 2008 года.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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