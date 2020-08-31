В Екатеринбурге пройдёт конкурс «Бумаге – вторую жизнь!»

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пройдёт экологический конкурс «Бумаге – вторую жизнь!». Такое распоряжение дал мэр города Александр Высокинский. Цель мероприятий – формирование культуры раздельного сбора отходов и пропаганды их вторичного использования.В конкурсе могут принять участие детские сады, школы, техникумы, колледжи, ВУЗы, учреждения культуры и общественные организации.Заявки принимаются с 1 сентября до 15 ноября. Подать их необходимо в Комитет по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга, предоставить акт об объёме сданной макулатуры и прислать агитационный плакат формата А3 на тему: «Раздельный сбор отходов – новая культура ради нашего будущего».Победителем станет тот, кто соберёт наибольшее количество макулатуры и сдаст её на переработку в специализированную организацию.Лучших выберет специальное жюри в период с 16 ноября по 21 декабря текущего года.