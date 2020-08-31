Мэр Екатеринбурга поздравил школьников и учителей с наступающим Днем знаний

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский поздравил учащихся и педагогов с наступающим Днем знаний.Как рассказали в администрации города, Высокинский пожелал ребятам и учителям успехов. Он подчеркнул, что в этом году впервые в школы пойдут более 21 тысячи первоклассников. Кроме того, градоначальник поблагодарил педагогов за то, что они вкладывают силы, душу и энергию в воспитание новых поколений.«С праздником, дорогие друзья, и пусть для каждого из вас уроки патриотизма, уроки трудовой доблести, уроки Конституции пройдут с пользой и пониманием, что такое наша родная большая Россия и какое место в ней занимает Екатеринбург. Успехов вам», – сказал Высокинский.