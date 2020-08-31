В Екатеринбурге стартовала продажа абонементов на игры «Автомобилиста»
Общество
Фото: ХК «Автомобилист»
В Екатеринбурге с 1 по 3 сентября в кассах КРК «Уралец» можно будет приобрести абонементы на свободные места, которые не были выкуплены владельцами абонементов прошлого сезона.
На матчах КХЛ разрешено заполнение спортивного объекта не более чем на 30% от максимальной вместимости.
Пресс-служба клуба отмечает, что владельцы абонементов, которые не успели выкупить места, могут приобретать абонементы до 3 сентября включительно. Для выкупа абонементов, оформленных на юридические лица, необходимо отправить запрос на электронную почту marketing@hc-avto.ru.
В случае нормализации эпидемиологической обстановки и получения разрешения на 100% заполняемость спортсооружения к будущему сезону 2021-2022 гг. за основу абонементной программы будет взята база владельцев абонементов 2019-2020.
В случае отмены мероприятий в течение сезона вопрос о возвращении средств рассмотрят после опубликования официального решения лиги об окончании сезона.
На матчах КХЛ разрешено заполнение спортивного объекта не более чем на 30% от максимальной вместимости.
Пресс-служба клуба отмечает, что владельцы абонементов, которые не успели выкупить места, могут приобретать абонементы до 3 сентября включительно. Для выкупа абонементов, оформленных на юридические лица, необходимо отправить запрос на электронную почту marketing@hc-avto.ru.
В случае нормализации эпидемиологической обстановки и получения разрешения на 100% заполняемость спортсооружения к будущему сезону 2021-2022 гг. за основу абонементной программы будет взята база владельцев абонементов 2019-2020.
В случае отмены мероприятий в течение сезона вопрос о возвращении средств рассмотрят после опубликования официального решения лиги об окончании сезона.
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