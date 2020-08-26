Свердловские рыбинспекторы получили новую технику для борьбы с браконьерами
Общество
Фото: пресс-служба рыбоохраны по Свердловской области
Более десяти единиц новой техники получили инспекторы отдела рыбоохраны по Свердловской области – автомобили повышенной проходимости УАЗ «Патриот» и «Пикап», снегоходы «Тайга патруль», автомобильные прицепы для транспортировки снегоходов.
Ключи от новой техники инспекторскому составу обособленных территориальных отделов вручил руководитель Нижнеобского территориального управления Росрыболовства Иван Матаев, сообщает пресс-служба рыбоохраны по Свердловской области.
Приобретение новой техники повысит эффективность и оперативность проведения контрольно-надзорных мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений законодательства в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.
Ключи от новой техники инспекторскому составу обособленных территориальных отделов вручил руководитель Нижнеобского территориального управления Росрыболовства Иван Матаев, сообщает пресс-служба рыбоохраны по Свердловской области.
Приобретение новой техники повысит эффективность и оперативность проведения контрольно-надзорных мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений законодательства в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.
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