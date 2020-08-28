1 сентября в Екатеринбурге потеплеет почти до 30 градусов

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

В первый осенний день воздух в столице Среднего Урала прогреется до 28 градусов. Об этом свидетельствует прогноз Уралгидрометцентра.Ночью 1 сентября температура опустится до +14-16 градусов, а днем потеплеет до +26-28, ветер юго-западный 4-9 м/с.В среду, 2 сентября, днем ожидается вчера небольшой дождь, а температура ночью составит +14-16 градусов, днем она поднимется до +17-19 градусов, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с.В четверг, 3 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью опустится до +5-7 градусов, а днем до +12-14. Ветер северо-западный 5-10 м/с.Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».