В школах Екатеринбурга пройдут патриотические уроки

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Завтра, 1 сентября, во всех школах Екатеринбурга пройдут патриотические уроки. Педагоги расскажут ученикам о присвоении столице Урала почётного звания «Город трудовой доблести» и о значимости сохранения исторической памяти о трудовом подвиге своих предков.В некоторых школах уроки пройдут с участием почётных гостей (в том числе – представители Администрации города Екатеринбурга и депутаты Законодательного Собрания Свердловской области и Екатеринбургской городской Думы).Напомним, в этом году не состоятся традиционные торжественные линейки. Кроме того, в школах будут измерять температуры ученикам, учителям и всему персоналу школы, закреплять кабинеты за каждым классом, разводить потоки детей (разное время начала уроков и перемен). Появится антисептическая обработка на входе, в столовой и в туалетах. Также будет проходить генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, регулярное обеззараживание воздуха и проветривание помещений.