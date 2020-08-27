Школы Свердловской области будут ежедневно отчитываться областному Минздраву о детях с ОРВИ

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

В новом учебном году медицинские работники свердловских школ должны будут ежедневно сообщать в региональный Минздрав о состоянии здоровья школьников.Для этого Минздрав разработал специальную форму для отчета, которая поможет фиксировать количество учащихся с признаками ОРВИ. Школьные медработники начнут заполнять ее со 2 сентября. Кроме того, они должны будут сообщать о количестве детей, у которых впоследствии подтвердился грипп или коронавирусная инфекция.При появлении у школьника любых симптомов ОРВИ, школьный медработник должен будет сразу же вызвать его родителей и изолировать ребенка от окружающих. Для этого в каждой школе области подготовлено специальное помещение.«Медицинский работник выдаст направление на вызов врача, и он уедет из школы. Если ребенку будет плохо, то прямо в школе медик решит вопрос о госпитализации. Но, как правило, участковый врач приходит, смотрит ребенка, делает заключение и решает, нужно ли тестировать его на COVID-19. Все данные о детях будут передаваться в Минздрав Российской Федерации», – отметили в ведомстве.