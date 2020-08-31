Более 300 школьников в Екатеринбурге выполнили нормативы ГТО

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец» более трехсот учащихся спортивных школ города выполнили нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).В этом году участников сформировали в группы 50-70 человек, после чего они в порядке очереди проходили испытания на двух разных площадках стадиона.Для участников были предусмотрены следующие задания: бег на 30, 1000 и 2000 метров, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье, челночный бег, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, метание мяча весом 150 граммов, спортивного снаряда весом 700 и 500 граммов, поднимание туловища из положения лёжа на спине, а также стрельба из электронного оружия.