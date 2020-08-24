Организаторы фестиваля «Браво!» на Среднем Урале отменили конкурс

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Организаторы областного театрального фестиваля «Браво!» на Среднем Урале решили отказаться от конкурсного смотра. Причиной этому стала пандемия.Фестиваль «Браво!» обычно проводится в мае, но в этому году его перенесли на осень. Однако, организаторы уточнили, что они всё же вынуждены отказаться от проведения конкурса.Статуэтки будут вручены каждому коллективу, попавшему в номинацию. Выдвинуто было 24 спектакля из 17 театров региона.