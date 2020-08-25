Дом камнереза Трапезникова в Екатеринбурге взят под охрану

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге дом камнереза Трапезникова, находящийся на улице Розы Люксмебург, 14, взят под охрану как образец деревянного зодчества с кружевным орнаментом и узорной металлической изгородью. Соответствующий приказ опубликовало управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области. Сейчас в этом здании находятся два цветочных магазина.В акте государственной историко-культурной экспертизы сообщается, что в одноэтажном деревянном бревенчатом здании на каменном высоком подклете был утрачен балкончик светелки, устроенный в шатре трехосного ризалита.– Несмотря на существенные утраты объемно-композиционного решения и поздние пристрои, ОКН все же сохранил индивидуальную пластику фасадов, – отмечается в акте.