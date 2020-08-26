Екатеринбурженка под видом снятия порчи похитила полмиллиона рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В столице Урала местная жительница обвиняется в мошенническом хищении денег под видом снятия порчи. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.По версии следствия, 17 июля на улице Вайнера с потерпевшей познакомилась обвиняемая Ермолаева и сообщила, что на женщину и ее отца наложена «порча». Злоумышленница предложила свою помощь и рассказала, что для проведения обряда «снятия порчи» потребуются деньги и ювелирные украшения. Она заверила женщину, что после этого вернет украшения.Принятые на себя обязательства Ермолаева не намеревалась исполнять. Преступными действиями она причинила потерпевшей ущерб на общую сумму свыше 500 тысяч рублей.Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Обвиняемой грозит лишение свободы сроком до шести лет.