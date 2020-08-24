Обновлена карта распространения коронавируса на Среднем Урале

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Роспотребнадзор обновил карту распространения коронавирусной инфекции в Свердловской области. Всего в регионе зафиксировано 25 196 случаев COVID-19.67,5% заболевших коронавирусом проживают в столице Урала (15 494) и Нижнем Тагиле (1 526). В Первоуральске выявлено 673 случая COVID-19, в Верхней Пышме — 613, Берёзовском — 460, Ревде — 418, Каменске-Уральском и Каменском районе — 376, Серове — 310. В остальных муниципалитетах зафиксировано менее 300 заболевших.Напомним, что вчера, 30 августа, стало известно о 120 новых случаях заражения коронавирусом в Свердловской области.