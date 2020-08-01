ФК «Урал» вничью сыграл с «Сочи» 0:0
Общество
Фото: ФК «Урал»
В воскресенье, 30 августа, екатеринбургский футбольный клуб «Урал» на выезде провёл встречу с «Сочи». Игра завершилась без забитых мячей со ничейным счётом 0:0.
Матч состоялся на олимпийском стадионе «Фишт». Футболисты «Сочи» нанесли 13 ударов по воротам соперников (один из них – в створ), игроки екатеринбургской команды – восемь ударов (два – в створ).
«Сочи» набрал в шести матчах 12 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» с шестью очками расположился на 11-м месте.
Напомним, следующую игру «Урал» проведёт на домашнем поле в Екатеринбурге с «Химками» примерно 11-14 сентября. Точная дата встречи станет известна позже.
Матч состоялся на олимпийском стадионе «Фишт». Футболисты «Сочи» нанесли 13 ударов по воротам соперников (один из них – в створ), игроки екатеринбургской команды – восемь ударов (два – в створ).
«Сочи» набрал в шести матчах 12 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» с шестью очками расположился на 11-м месте.
Напомним, следующую игру «Урал» проведёт на домашнем поле в Екатеринбурге с «Химками» примерно 11-14 сентября. Точная дата встречи станет известна позже.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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