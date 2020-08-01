Уральский мини-футбольный клуб «Синара» получил бронзу на чемпионате России

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Сегодня, 30 августа, екатеринбургский мини-футбольный клуб «Синара» в бронзовой серии со счётом 3:1 обыграл команду «Тюмень» и занял третье место в чемпионате России 2019/2020.Матч прошёл в Тюмени и закончился со счётом 4:2 в пользу уральцев. Голы в составе «Синары» забили Сергей Сорокин, Валерий Дёмин и Дмитрий Прудников (оформил дубль в дополнительное время).Напомним, первые два матча серии прошли в Екатеринбурге. Там команды обменялись победами, после чего отправились в Тюмень, где обе игры осталось за «Синарой».