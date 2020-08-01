Уральский мини-футбольный клуб «Синара» получил бронзу на чемпионате России
Общество
Фото: МФК «Синара»
Сегодня, 30 августа, екатеринбургский мини-футбольный клуб «Синара» в бронзовой серии со счётом 3:1 обыграл команду «Тюмень» и занял третье место в чемпионате России 2019/2020.
Матч прошёл в Тюмени и закончился со счётом 4:2 в пользу уральцев. Голы в составе «Синары» забили Сергей Сорокин, Валерий Дёмин и Дмитрий Прудников (оформил дубль в дополнительное время).
Напомним, первые два матча серии прошли в Екатеринбурге. Там команды обменялись победами, после чего отправились в Тюмень, где обе игры осталось за «Синарой».
Матч прошёл в Тюмени и закончился со счётом 4:2 в пользу уральцев. Голы в составе «Синары» забили Сергей Сорокин, Валерий Дёмин и Дмитрий Прудников (оформил дубль в дополнительное время).
Напомним, первые два матча серии прошли в Екатеринбурге. Там команды обменялись победами, после чего отправились в Тюмень, где обе игры осталось за «Синарой».
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
Уникальный кварцевый карьер на Урале затопили из-за банкротства госпредприятия
За несколько лет от ФГУП «Центрально-Уральское» осталась лишь лицензия на добычу недр
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
Реклама