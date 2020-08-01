На Средний Урал идёт тёплое, но местами дождливое начало недели
Общество
Фото: Катерина Якушева
Начало предстоящей недели в Свердловской области будет тёплым. Местами ожидаются дожди, сообщают синоптики уральского гидрометцентра.
В понедельник, 31 августа, в Свердловской области ночью +11...+16 °С, днём +17...+22 °С. Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ночью и утром в отдельных районах туманы. В Екатеринбурге ночью +14...+16 °С, днём +19...+21 °С. Переменная облачность, без существенных осадков.
Во вторник, 1 сентября, в Свердловской области ночью +8...+13 °С, днём +23...+28 °С. Облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем в большинстве районов небольшие дожди, местами умеренные, на севере до сильных. В Екатеринбурге ночью +13...+15 °С, днём +25...+27 °С. Облачно с прояснениями, без существенных осадков.
В среду, 2 сентября, в Свердловской области ночью +12...+17 °С, днём +19...+24 °С. Облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшие дожди, местами умеренные, на севере до сильных. В Екатеринбурге ночью +15...+17 °С, днём +20...+22 °С. Облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 31 августа, в Свердловской области ночью +11...+16 °С, днём +17...+22 °С. Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ночью и утром в отдельных районах туманы. В Екатеринбурге ночью +14...+16 °С, днём +19...+21 °С. Переменная облачность, без существенных осадков.
Во вторник, 1 сентября, в Свердловской области ночью +8...+13 °С, днём +23...+28 °С. Облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем в большинстве районов небольшие дожди, местами умеренные, на севере до сильных. В Екатеринбурге ночью +13...+15 °С, днём +25...+27 °С. Облачно с прояснениями, без существенных осадков.
В среду, 2 сентября, в Свердловской области ночью +12...+17 °С, днём +19...+24 °С. Облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшие дожди, местами умеренные, на севере до сильных. В Екатеринбурге ночью +15...+17 °С, днём +20...+22 °С. Облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».