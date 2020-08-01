Две свердловчанки удостоились звания Заслуженный работник культуры

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Так, глава государства присвоил двум жительницам Свердловской области звание Заслуженный работник культуры.Согласно документу, звание получили заместитель директора Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила Марина Попова и главный балетмейстер «Центра культуры» городского округа Верхотурский Надежда Репицына.Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.