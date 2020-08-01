Куйвашев поздравил свердловских шахтёров с профессиональным праздником

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил работников и ветеранов горнодобывающей отрасли с Днём шахтера. Глава региона поблагодарил их за весомый вклад в развитие экономики региона.Для Среднего Урала, по словам губернатора, добыча и переработка полезных ископаемых всегда были и остаются одной из важнейших отраслей экономики. Так, по итогам 2019 года объём отгруженной продукции составил свыше 88,5 миллиарда рублей, обеспечив рост добычи металлических руд на 25,7 процента, прочих полезных ископаемых – на 4,3 процента к уровню 2018 года.Как отмечает департамент информационной политики области, в этом году АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК» приступил к осуществлению первого этапа разработки Собственно-Качканарского месторождения титаномагнетитовых руд с содержанием ванадия. Промышленная добыча руды должна начаться в первом квартале 2021 года.Кроме того, возобновлена работа по добыче и переработке бериллов на «Мариинском прииске». На базе прииска, согласно плану, создадут единственный в России Центр компетенций по производству бериллия.По словам Евгения Куйвашева, 2020 год внёс существенные коррективы в работу всех отраслей экономики. Ограничительные меры из-за COVID-19 привели к снижению спроса на металлы, но губернатор уверен, что высокий профессионализм и самоотверженный труд уральских шахтеров позволит достойно пережить временные трудности и вернуться к уверенному экономическому росту.