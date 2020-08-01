Коэффициент распространения COVID-19 на Среднем Урале держится ниже единицы

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, составляет 0,96 балла (накануне – 0,97).Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.Дата – количество заболевших: 27 августа – 119; 28 августа – 121; 29 августа – 116; 30 августа – 120. Сумма – 476.Дата – количество заболевших: 23 августа – 129; 24 августа – 127; 25 августа – 116; 26 августа – 122. Сумма – 494.Rt – 476/494 = 0,96.За сутки на Среднем Урале зарегистрировали 120 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 25196 человек. Выписано 55 человек. Общее число выписанных достигло 19911.