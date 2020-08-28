в Екатеринбург прибудут еще 11 рейсов с застрявшими за границей туристами

14.15 Суббота, 29 августа 2020
Общество
Фото: news.myseldon.com
30 августа, а также 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 и 13 сентября в Екатеринбург прибудут вывозные борта из Душанбе, Оша, Еревана, Бишкека и Баку. График вывоза россиян из-за границы опубликован в специальном Telegram-канале «Коронавирус: рейсы в РФ».

Согласно списку, с 30 августа по 25 сентября в Россию прибудут 115 рейсов:

30 августа 2020: SBI8636 Туркменабад — Москва в 09:15 (по местному времени); NGT767 Ереван — Самара в 16:30 (по местному времени); UZB3633 Ташкент — Санкт-Петербург в 09:40 (по местному времени); TJK627 Душанбе – Москва в 21:00 (по местному времени); SVR Худжанд – Москва (номер и время вылета рейса уточняются); SMR209 Душанбе – Екатеринбург в 18:00 (по местному времени); SMR221 Душанбе – Новосибирск в 07:00 (по местному времени); SBI5542 Бишкек – Новосибирск в 18:10 (по местному времени); SBI3586 Верона — Москва в 15:00 (по местному времени); AFL1801 Бишкек — Москва в 16:20 (по местному времени); SVR2904 Ош — Екатеринбург (время вылета уточняется); SVR2734 Ош — Санкт-Петербург (время вылета уточняется); AFL103 Нью-Йорк— Москва в 19:20 (по местному времени);

31 августа 2020: TYA9702 Ереван – Москва 31.08.2020 (время вылета рейса уточняется); NGT Ереван – Ростов-на-Дону 31.08.2020 (номер и время вылета рейса уточняются); SMR8259 Душанбе – Сургут 31.08.2020 в 11:30 (по местному времени); SMR203 Душанбе – Санкт-Петербург 31.08.2020 в 18:00 (по местному времени); AEE4700 Афины – Москва в 12:30 (по местному времени); AHY182 Баку – Москва в 11:00 (по местному времени); AFG Кабул – Москва (номер и время вылета рейса уточняются); SMR233 Душанбе – Москва в 18:00 (по местному времени); NGT747 Ереван – Воронеж в 09:00 (по местному времени);

1 сентября 2020: SVR2804 Бишкек – Жуковский (время вылета рейса уточняются); SVR2810 Ош – Жуковский (время вылета рейса уточняются); SBI3206 Ереван – Москва в 17:25 (по местному времени); SVR Душанбе – Екатеринбург (номер и время вылета рейса уточняются); SBI5546 Ош – Новосибирск в 17:45 (по местному времени); AFL501 Тель-Авив — Москва в 07:50 (по местному времени); SBI8636 Туркменабад – Москва в 09:15 (по местному времени); SBI6262 Бангкок – Владивосток в 13:50 (по местному времени); NGT763 Ереван – Екатеринбург в 09:00 (по местному времени);

2 сентября 2020: SVR8424 Душанбе – Жуковский (время вылета уточняется); TYA Гюмри – Москва (номер и время вылета рейса уточняются); SVR8986 Бишкек – Екатеринбург (время вылета уточняется); SBI6272 Сеул – Владивосток в 15:55 (по местному времени); NGT751 Ереван – Ростов-на-Дону в 09:00 (по местному времени);

3 сентября 2020: SVR 8426 Худжанд – Москва (время вылета уточняется); SVR8146 Баку – Москва (время вылета уточняется); SVR8950 Ереван – Москва (время вылета уточняется); AFL2649 Барселона – Москва в 13:10 (по местному времени); AFL2357 Вена – Москва в 14:55 (по местному времени); IRM084 Тегеран – Москва (время вылета уточняется); CYP486 Ларнака – Москва в 20:00 (по местному времени); SVR8671 Ереван – Сочи (время вылета уточняется);

4 сентября 2020: SBI3642 Аликанте – Москва в 15:15 (по местному времени); SBI3250 Ош – Москва в 07:45 (по местному времени); TYA Гюмри – Москва (номер и время вылета рейса уточняются); SVR8880 Душанбе – Санкт-Петербург (время вылета уточняется);

5 сентября 2020: SVR8462 Ташкент – Москва (время вылета уточняется); SBI3752 Ницца – Москва в 15:25 (по местному времени); AFL2459 Париж – Москва в 18:05 (по местному времени); AFL2657 Франкфурт-на-Майне – Москва в 19:30 (по местному времени); AFL2695 Амстердам – Москва в 18:15 (по местному времени); SVR8814 Ереван – Санкт-Петербург (время вылета уточняется); SVR8834 Бишкек – Санкт-Петербург (время вылета уточняется); SBI6272 Сеул – Владивосток в 15:55 (по местному времени);

6 сентября 2020: SBI3586 Верона – Москва в 15:00 (по местному времени); AFL7409 Шанхай – Москва (время вылета уточняется); SVR8928 Душанбе – Самара (время вылета уточняется); SVR8968 Душанбе – Краснодар (время вылета уточняется); SVR8640 Ереван – Краснодар (время вылета уточняется); SVR8952 Баку – Екатеринбург (время вылета уточняется); SVR2734 Ош – Санкт-Петербург (время вылета уточняется); SBI5542 Бишкек – Новосибирск в 18:10 (по местному времени);

7сентября 2020: SVR8424 Душанбе – Москва (время вылета уточняется); SVR8704 Ереван – Москва (время вылета уточняется); AHY182 Баку – Москва в 11:00 (по местному времени); AFL2091 Белград – Москва 07.09.2020 в 13:10 (по местному времени); SBI8746 Нур-Султан – Москва (время вылета уточняется); SVR8642 Худжанд – Санкт-Петербург (время вылета уточняется); SVR8934 Ереван – Самара (время вылета уточняется); SVR8904 Ош – Екатеринбург (время вылета уточняется); SBI6246 Шанхай – Владивосток в 02:20 (по местному времени);

8 сентября 2020: SVR8804 Бишкек – Москва (время вылета уточняется); SVR8910 Ош – Москва (время вылета уточняется); SBI3206 Ереван – Москва в 17:25 (по местному времени); TYA Гюмри – Москва (время вылета уточняется); AFL501 Тель-Авив – Москва в 07:50 (по местному времени); AFL103 Нью-Йорк – Москва в 19:20 (по местному времени); SVR8954 Душанбе – Екатеринбург (время вылета уточняется); SVR8671 Ереван – Сочи (время вылета уточняется); SVR8474 Ургенч – Санкт-Петербург (время вылета уточняется); SBI5546 Ош – Новосибирск в 17:45 (по местному времени);

9 сентября 2020: TYA9702 Ереван – Москва 09.09.2020 в 16:10 (по местному времени); SVR8640 Ереван – Краснодар 09.09.2020 (время вылета уточняется); SVR8986 Бишкек – Екатеринбург (время вылета уточняется); SBI6272 Сеул – Владивосток в 15:55 (по местному времени); IAE9880 Маньчжурия – Иркутск (время вылета уточняется);

10 сентября 2020: SVR8426 Худжанд – Москва (время вылета уточняется); SVR8146 Баку – Москва (время вылета уточняется); CYP486 Ларнака – Москва в 20:00 (по местному времени); SVR8950 Ереван – Екатеринбург (время вылета уточняется);

11 сентября 2020: JAL Токио – Москва (номер и время вылета рейса уточняются); SBI3642 Аликанте – Москва в 15:15 (по местному времени); SBI3250 Ош – Москва в 07:45 (по местному времени); TYA Гюмри – Москва (номер и время вылета рейса уточняются); SVR8880 Душанбе – Санкт-Петербург (время вылета уточняется);

12 сентября 2020: SBI3752 Ницца – Москва в 15:25 (по местному времени); SVR8462 Ташкент – Москва (время вылета уточняется); AFL2459 Париж – Москва в 18:05 (по местному времени); AFL2657 Франкфурт-на-Майне – Москва в 19:30 (по местному времени); SBI6272 Сеул – Владивосток в 15:55 (по местному времени); SVR8814 Ереван – Санкт-Петербург (время вылета уточняется); SVR8834 Бишкек – Санкт-Петербург (время вылета уточняется);

13 сентября 2020: SBI3586 Верона – Москва в 15:00 (по местному времени); SBI5542 Бишкек – Новосибирск в 18:10 (по местному времени); SVR8928 Душанбе – Самара (время вылета уточняется); SVR8968 Душанбе – Краснодар (время вылета уточняется); SVR8952 Баку – Екатеринбург (время вылета уточняется); SVR2734 Ош – Санкт-Петербург (время вылета уточняется);

15 сентября 2020: AFL103 Нью-Йорк – Москва в 19:20 (по местному времени); AFL501 Тель-Авив – Москва в 07:50 (по местному времени);

17 сентября 2020: CYP486 Ларнака – Москва в 20:00 (по местному времени);

24 сентября 2020: CYP486 Ларнака – Москва в 20:00 (по местному времени);

25 сентября 2020: JAL Токио – Москва (время вылета уточняется).
Наталья Федорова © Вечерние ведомости
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