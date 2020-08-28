Отец Сергий заявил, что на Среднеуральский монастырь идет «десант СМИ»

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

На новом Youtube-канале опального отца Сергия появилось видео, в котором духовник заявляет, что его лично «руководство Свердловской области попросило не делать никиаких политических заявлений».«В то же время идет массированный десант СМИ, силовых структур и других ведомств на наш монастырь и меня лично. Говорят: «Ты молчи, закрой рот, ты схимонах, смирись, делай вакцину, ставь чип и иди в ад», — добавил отец Сергий.Отметим, накануне официальный представитель бывшего схиигумена Сергия Всеволод Могучев заявил, что предыдущий канал удален по требованию Роскомнадзора: в опубликованных видео в ведомстве усмотрели побуждение людей к разжигают национальной, религиозной и иной розни.