За сутки на COVID-19 обследовали свыше 10 тысяч свердловчан
Общество
Фото: bfm74.ru
По данным на 28 августа, за сутки в Свердловской области было проведено 10663 исследования проб на коронавирус. Обследовано 10306 человек.
Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 1 227 669. Обследовано всего 1 153 763 человек.
С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 24 960 человек. По выздоровлению из больниц выписан 19 801 человек, 441 скончался.
Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 1 227 669. Обследовано всего 1 153 763 человек.
С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 24 960 человек. По выздоровлению из больниц выписан 19 801 человек, 441 скончался.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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