За сутки на COVID-19 обследовали свыше 10 тысяч свердловчан

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

По данным на 28 августа, за сутки в Свердловской области было проведено 10663 исследования проб на коронавирус. Обследовано 10306 человек.Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 1 227 669. Обследовано всего 1 153 763 человек.С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 24 960 человек. По выздоровлению из больниц выписан 19 801 человек, 441 скончался.