Чемпионат Европы по самбо пройдёт в Екатеринбурге в ноябре

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В ноябре в Екатеринбурге пройдёт Чемпионат Европы по самбо. Изначально турнир должен был состояться в мае, но из-за пандемии его перенесли.Также была информаци, что Чемпионат пройдёт с 17 по 21 сентября, однако, как следует из распоряжения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, появились новые даты – 23-29 ноября.Примут участие в турнире сразу четыре свердловских спортсмена – Олеся Посылкина, Владимир Гладких, Денис Суханов и Альсим Черноскулов.