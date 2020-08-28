Чемпионат Европы по самбо пройдёт в Екатеринбурге в ноябре
Общество
Фото: Пресс-служба ВФС
В ноябре в Екатеринбурге пройдёт Чемпионат Европы по самбо. Изначально турнир должен был состояться в мае, но из-за пандемии его перенесли.
Также была информаци, что Чемпионат пройдёт с 17 по 21 сентября, однако, как следует из распоряжения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, появились новые даты – 23-29 ноября.
Примут участие в турнире сразу четыре свердловских спортсмена – Олеся Посылкина, Владимир Гладких, Денис Суханов и Альсим Черноскулов.
Также была информаци, что Чемпионат пройдёт с 17 по 21 сентября, однако, как следует из распоряжения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, появились новые даты – 23-29 ноября.
Примут участие в турнире сразу четыре свердловских спортсмена – Олеся Посылкина, Владимир Гладких, Денис Суханов и Альсим Черноскулов.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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