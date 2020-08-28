Совет ветеранов ГУ МВД по Свердловской области начал сотрудничество с удмуртскими коллегами

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Совет ветеранов ГУ МВД по Свердловской области подписал соглашение о сотрудничестве с коллегами из Удмуртии. В Екатеринбург прибыли два председателя ветеранских организаций ОВД республики Удмуртия и Пермского края. Встреча с ними прошла в музейно-ветеранском комплексе полицейского главка.Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области, хранитель музея Сергей Анкудинов ознакомил гостей с уникальной экспозицией, которая рассказывает об этапах развития советской милиции и современной полиции региона, со стендами, посвящённых раскрытию громких преступлений прошлого века, с форменным обмундированием, оружием, подлинными документами и архивными фотографиями.Подполковник Городилов от имени руководства вручил гостям памятные медали, изготовленные по случаю 100-летнего юбилея Главного управления в 2019 году, а творческий коллектив «Офицерское трио» исполнил лучшие авторские песни.По словам Ралдугина, состоялся откровенный разговор о состоянии дел в ветеранских организациях, а также об имеющихся проблемах и путях их решения. Так, к примеру, в Удмуртии организовываются соревнования между ветеранскими движениями и действующими сотрудниками. Раз в год у них проходит многоборье, итоги которого подводят Министр и председатель республиканского совета.«Коллеги передали нам положение и документы о порядке проведения мероприятия, попробуем организовать. У них очень интересный опыт работы с ветеранами Великой Отечественной войны. В школах создано много кадетских классов, которые пользуются популярностью. В Свердловской области мы тоже начали такую практику. В ряде регионов созданы классы юных друзей полиции, юных сотрудников ГИБДД. Еще один интересный опыт - это присвоение улицам и общеобразовательным учреждениям имен Героев, погибших при исполнении служебных обязанностей. Например, в Екатеринбурге есть улица Леонида Валова. У нас широкое распространение получило создание музеев при отделах полиции. Сейчас их уже пятьдесят», - рассказал Владимир Ралдугин.Также гости посмотрели экспозицию военной техники в Верхней Пышме, посетили обелиск на границе Европы и Азии, побывали в музее боевой и трудовой славы местного ОВД.«Могу с уверенностью сказать, что на Урале ветеранское движение ОВД очень высоком уровне. Проводятся мероприятия, связанные с поднятием авторитета органов внутренних дел, решаются вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения. Ведь это задача, которую перед нами ставит Президент нашей страны. Средний Урал делает это со своим подходом и тонкостями. Музей Главного управления является уникальным материалом. В нем можно проводить огромную работу с сотрудниками и гражданами. Это история нашей страны, нашего ведомства, борьбы с преступностью и воспитания молодежи. Договор, который мы подписали по обмену опытом, придаст дополнительную энергетику и будет способствовать развитию нашего дальнейшего участия в системе»,- отметил полковники в отставке Герман Санников.Владимир Ралдугин вручил гостям ветеранские нагрудные знаки областной организации. Первоуральские ветераны подарили сборник стихов «Чтобы помнили», кружки с символикой 75-лет Победы, диски с видеоматериалом, изданные в честь 25-летия организации и детские поделки. В завершении участники мероприятия посетили мемориальный комплекс отдела полиции в память о погибших сотрудниках в годы Великой Отечественной войны и в мирное время.