Роскомнадзор потребовал закрыть канал православного активиста Всеволода Могучева
Общество
Фото: Вконтакте / Всеволод Могучев
Православный активист, сторонник и осветитель деятельности отца Сергия заявил о том, что Роскомнадзор уведомил его о необходимости удалить свой YouTube-канал.
Как говорится в сообщении, направленном Могучеву, причиной требования стало то, что на канале «размещены материалы, информационный посыл которых направлен на распространение межнациональной розни, унижение человеческого достоинства по признаку национальности, принадлежности к религии».
Активист попросил своих подписчиков и сторонников скачать его видео до удаления, а также подписаться на его новый YouTube-канал.
Как говорится в сообщении, направленном Могучеву, причиной требования стало то, что на канале «размещены материалы, информационный посыл которых направлен на распространение межнациональной розни, унижение человеческого достоинства по признаку национальности, принадлежности к религии».
Активист попросил своих подписчиков и сторонников скачать его видео до удаления, а также подписаться на его новый YouTube-канал.
Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости
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