В музее автотехники в Верхней Пышме откроют аттракционы для посетителей

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

В Музейном комплексе УГМК в Верхней Пышме начнут работать новые аттракционы для посетителей.Гости музея смогут прокатиться на элитном советском лимузине ЗИС-101А по открытой площадке Музейного комплекса, где представлены образцы крупной военной техники. В ходе поездки для пассажиров будет проведена обзорная экскурсия, послушав которую они узнают факты о самых интересных экспонатах комплекса и об истории его создания.В пресс-службе музея отмечают, что продолжительность поездки на маршруте протяженность 1 500 км составит 7–10 минут, а билет будет стоить 300 рублей.Прокат будет осуществляться каждую пятницу, субботу и воскресенье. Билеты можно приобрести в кассах Музея автомобильной техники и Музея военной техники.В субботу, 29 августа, экспонаты нового выставочного центра «Парадный расчет» – ходовые боевые машины, которые участвовали в советских военных парадах, будут заведены для посетителей экспозиции. Это мероприятие будет проводиться и далее каждые выходные в 15:00.Стоимость входного билета в Парадный расчет составляет 300 рублей.