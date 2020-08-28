Авиарейс из Екатеринбурга в Калугу задерживается больше, чем на сутки

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Рейс авиакомпании «RusLine» Екатеринбург - Калуга задержан в аэропорту вылета на 25 часов, согласно данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.Согласно данным онлайн-табло, самолет должен был вылететь в Калугу в 6:45 28 августа. Однако вылет самолета был перенесен. На данный момент вылет рейса №7R-845 запланирован на 7:45 29 августа.