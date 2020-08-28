Екатеринбургский зоопарк изменит график работы

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Екатеринбургский зоопарк перейдет на новый график работы с 1 сентября. На время осеннего режима работы учреждение сократит график на час.В пресс-службе зоопарка отмечают, что в будни он будет открыт для посетителей с 10:00 до 19:00, в то время как сейчас – до 20:00. В выходные и праздничные дни зоопарк будет открыт с 10:00 до 20:00, а не до 21:00. Кассы, в свою очередь, перестают работать за час до закрытия.Напомним, что вплоть до конца июля Екатеринбургский зоопарк был закрыт в связи с коронавирусными ограничениями. Работа учреждения возобновилась 25 июля.