Медикаментозная профилактика коронавируса в Свердловской области продолжится в сентябре
Общество
Фото: коронавирус-онлайн.рф
Контактные пациенты первого порядка на Среднем Урале в сентябре продолжат получать «Гриппферон» в качестве профилактики коронавируса. об этом сообщили veved.ru в региональном оперштабе.
Согласно поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, препарат приобретается на средства областного бюджета.
Напомним, данная профилактика введена на Среднем Урале в начале августа и, согласно данным регионального министерства здравоохранения и Роспотребнадзора, оказалась эффективной.
Согласно поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, препарат приобретается на средства областного бюджета.
Напомним, данная профилактика введена на Среднем Урале в начале августа и, согласно данным регионального министерства здравоохранения и Роспотребнадзора, оказалась эффективной.
Наталья Федорова © Вечерние ведомости
Уникальный кварцевый карьер на Урале затопили из-за банкротства госпредприятия
За несколько лет от ФГУП «Центрально-Уральское» осталась лишь лицензия на добычу недр
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
Реклама