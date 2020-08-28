Медикаментозная профилактика коронавируса в Свердловской области продолжится в сентябре

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Контактные пациенты первого порядка на Среднем Урале в сентябре продолжат получать «Гриппферон» в качестве профилактики коронавируса. об этом сообщили veved.ru в региональном оперштабе.Согласно поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, препарат приобретается на средства областного бюджета.Напомним, данная профилактика введена на Среднем Урале в начале августа и, согласно данным регионального министерства здравоохранения и Роспотребнадзора, оказалась эффективной.