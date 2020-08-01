В день открытия форум «Армия-2020» посетили 10 тысяч свердловчан

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

В первый день работы военно-технического форума «Армия-2020» его посетили около 10 тысяч человек. Площадка форума расположилась на полигоне Свердловский.Пресс-служба Центрального военного округа сообщает, что в день открытия на полигоне состоялся показ военной техники, в частности – робототехнического комплекса «Маркер» производства челябинского ОПК. Его возможности оценил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.Добавим, что форум «Армия-2020» продлится в Екатеринбурге до субботы, 29 августа. В последний день на полигоне Свердловский состоится ежегодная «Гонка героев». В ней примут участие более 20 команд из организаций, учебных заведений и предприятий Свердловской области.