Депутата, выпускающего препарат для лечения коронавируса, наградили за заслуги перед областью
Общество
Фото: news.rambler.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил депутата Госдумы Александра Петрова знаком отличия первой степени за заслуги перед Свердловской областью.
Указ о награждении Александра Петрова подписан губернатором 26 августа.
Напомним, что депутат организовал производство триазавирина на заводе в Новоуральске. Сегодня этот препарат используется для лечения больных с коронавирусной инфекцией.
Указ о награждении Александра Петрова подписан губернатором 26 августа.
Напомним, что депутат организовал производство триазавирина на заводе в Новоуральске. Сегодня этот препарат используется для лечения больных с коронавирусной инфекцией.
Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости
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