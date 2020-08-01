Депутата, выпускающего препарат для лечения коронавируса, наградили за заслуги перед областью

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил депутата Госдумы Александра Петрова знаком отличия первой степени за заслуги перед Свердловской областью.Указ о награждении Александра Петрова подписан губернатором 26 августа.Напомним, что депутат организовал производство триазавирина на заводе в Новоуральске. Сегодня этот препарат используется для лечения больных с коронавирусной инфекцией.