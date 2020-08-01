Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области растет

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, по сравнению с предыдущим днем вырос на 0,1 балла и составляет 0,95 балла.Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.Дата – количество заболевших: 25 августа – 116; 26 августа – 122; 27 августа – 119; 28 августа – 121. Сумма – 478.Дата – количество заболевших: 21 августа – 124; 22 августа – 121; 23 августа – 129; 24 августа – 127. Сумма – 501.Rt – 478/501=0,95Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 121 новый случай коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 24 960 случаев новой коронавирусной инфекции.