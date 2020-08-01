Екатеринбургские депутаты приняли участие в акции по сбору канцтоваров для школьников

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Депутаты Екатеринбургской городской Думы приняли участие в акции по оказанию помощи школьникам из нуждающихся семей. К началу учебного года они помогли семьям с детьми приобрести канцелярские товары.Об акции сообщается на сайте городской Думы Екатеринбурга. Отмечается, что в ней приняли участие депутаты Виктор Тестов, Алексей Вихарев, Александр Колесников, а также председатель гордумы Игорь Володин и другие.Канцелярские наборы получили многодетные и малообеспеченные семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети-инвалиды и дети родителей инвалидов по зрению, входящих в местное отделение Всероссийского общества слепых.Отмечается, что депутаты принимают участие в подобной акции ежегодно.