50% заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге за минувшие сутки лабораторно подтвержден 61 новый случай коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.За тот же период в регионе зафиксирован 121 случай заражения Covid-19. Выписано по выздоровлению 57 человек, скончались шесть человек.С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 24 960 человек. По выздоровлению выписан 19 801 человек, 441 скончался.