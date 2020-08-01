50% заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга
Общество
Фото: u-f.ru
В Екатеринбурге за минувшие сутки лабораторно подтвержден 61 новый случай коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.
За тот же период в регионе зафиксирован 121 случай заражения Covid-19. Выписано по выздоровлению 57 человек, скончались шесть человек.
С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 24 960 человек. По выздоровлению выписан 19 801 человек, 441 скончался.
За тот же период в регионе зафиксирован 121 случай заражения Covid-19. Выписано по выздоровлению 57 человек, скончались шесть человек.
С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 24 960 человек. По выздоровлению выписан 19 801 человек, 441 скончался.
Наталья Федорова © Вечерние ведомости
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