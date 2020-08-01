На таможне в Екатеринбурге выявили радиоактивную посылку

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

На таможне в Кольцово задержали посылку из Китая, в которой содержалось повышенное содержание радиоактивного изотопа Торий-232.В отправленном из КНР пакете находились пять металлических стержней в виде ручек и две металлические чайные ложки. В пресс-службе Уральского таможенного управления заявляют, что о происхождении товара ничего неизвестно, однако показатели дозиметра показали уровень радиации, равный 1,42 мкЗв/ч, вместо допустимого 0,11 мкЗв/ч.«Поверхность почтового отправления имеет радиационное загрязнение альфа- и бета- источниками. Нейтронного излучения не выявлено. С начало года это первое международное почтовое отправление с превышением радиационного фона», - пояснил первый заместитель начальника Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина Михаил Сентяков.Поскольку посылка нарушает санитарные нормы РФ, она подлежит возврату отправителю.