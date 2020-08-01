Екатеринбуржец обещал убить падчерицу из-за договора по установке окон

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 82-летний местный житель обвиняется в угрозе убийством 54-летней падчерице из-за заключения ею договора по установке окон.Инцидент произошел вечером 9 августа. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, отчим инициировал конфликт из-за того, что его не устроил договор по установке окон, который подписала его падчерица. Сначала пенсионер выражал свою агрессию нецензурной бранью, однако потом он стал направлять на женщину нож, сдавливал за шею и нанес не менее четырех ударов в область левого и правого глаза, не менее двух ударов в область носа и не менее трех ударов в область подбородка.Воспользовавшись моментом, потерпевшая выползла из квартиры, однако пожилой мужчина догнал ее и правым коленом прижал ее голову к полу, направив нож в сторону падчерицы и высказав в ее адрес угрозу убийством, которую женщина в сложившихся условиях восприняла реально.На данный момент уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Пенсионеру грозит до двух лет лишения свободы.