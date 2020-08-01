Уральские олигархи подарят Екатеринбургу 30 новых автомобилей скорой помощи

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Сегодня днем на площади 1905 года в Екатеринбурге пройдет торжественное вручение 30 автомобилей скорой медицинской помощи городу в лице мэра Александра Высокинского и главврача СМП Игоря Пушкарева.Новые машины на базе Ford Transit уже оборудованы всем необходимым. «Первичное оснащение автомобилей проводил российский лидер по производству спецтехники завод "Нижегородец". Вопросы комплектования и подготовки машин взяла на себя екатеринбургская «Компания "Технолайн"», – рассказали в Фонде святой Екатерины.Напомним, подарок для города закупили генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец «Сима-ленд» Андрей Симановский. Общая стоимость подарка составила 134 миллиона рублей.