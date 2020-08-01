Уральские олигархи подарят Екатеринбургу 30 новых автомобилей скорой помощи
Общество
Сегодня днем на площади 1905 года в Екатеринбурге пройдет торжественное вручение 30 автомобилей скорой медицинской помощи городу в лице мэра Александра Высокинского и главврача СМП Игоря Пушкарева.
Новые машины на базе Ford Transit уже оборудованы всем необходимым. «Первичное оснащение автомобилей проводил российский лидер по производству спецтехники завод "Нижегородец". Вопросы комплектования и подготовки машин взяла на себя екатеринбургская «Компания "Технолайн"», – рассказали в Фонде святой Екатерины.
Напомним, подарок для города закупили генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец «Сима-ленд» Андрей Симановский. Общая стоимость подарка составила 134 миллиона рублей.
Новые машины на базе Ford Transit уже оборудованы всем необходимым. «Первичное оснащение автомобилей проводил российский лидер по производству спецтехники завод "Нижегородец". Вопросы комплектования и подготовки машин взяла на себя екатеринбургская «Компания "Технолайн"», – рассказали в Фонде святой Екатерины.
Напомним, подарок для города закупили генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец «Сима-ленд» Андрей Симановский. Общая стоимость подарка составила 134 миллиона рублей.