Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Роспотребнадзор опубликовал обновленную карту распространения коронавирусной инфекции на Среднем Урале. Карта составлена по данным на 27 августа.Всего в Свердловской области выявлены 24 839 случаев коронавируса. Больше всего зараженных зафиксировано в Екатеринбурге (15 320), затем идут Нижний Тагил (1 479), Первоуральск (667), Верхняя Пышма (609), Березовский (454), Ревда (402), Каменск-Уральский и Каменский район (371), Серов (303), Реж и Режевской район (293). Десятое место в антирейтинге занимает Нижнесергинский район (277).На данный момент в регионе остается лишь одна территория, где не зарегистрирован ни один зараженный – Таборинский муниципальный район.