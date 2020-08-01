Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области
Общество
Фото: ul.kp.ru
Роспотребнадзор опубликовал обновленную карту распространения коронавирусной инфекции на Среднем Урале. Карта составлена по данным на 27 августа.
Всего в Свердловской области выявлены 24 839 случаев коронавируса. Больше всего зараженных зафиксировано в Екатеринбурге (15 320), затем идут Нижний Тагил (1 479), Первоуральск (667), Верхняя Пышма (609), Березовский (454), Ревда (402), Каменск-Уральский и Каменский район (371), Серов (303), Реж и Режевской район (293). Десятое место в антирейтинге занимает Нижнесергинский район (277).
На данный момент в регионе остается лишь одна территория, где не зарегистрирован ни один зараженный – Таборинский муниципальный район.
Всего в Свердловской области выявлены 24 839 случаев коронавируса. Больше всего зараженных зафиксировано в Екатеринбурге (15 320), затем идут Нижний Тагил (1 479), Первоуральск (667), Верхняя Пышма (609), Березовский (454), Ревда (402), Каменск-Уральский и Каменский район (371), Серов (303), Реж и Режевской район (293). Десятое место в антирейтинге занимает Нижнесергинский район (277).
На данный момент в регионе остается лишь одна территория, где не зарегистрирован ни один зараженный – Таборинский муниципальный район.
Наталья Федорова © Вечерние ведомости
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