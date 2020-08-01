В Екатеринбурге ищут ушедшего из больницы мужчину

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков неизвестного мужчины, который ушел из больницы 24 августа. Отмечается, что он нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве.«Этого мужчину на станции «Екатеринбург-Сортировочный» нашла полиция и отвезла в одну из больниц. Он оттуда ушел 24 августа, и с тех пор его никто не видел. Находиться он может в любом районе», – рассказала инфорг поискового отряда Елена порталу Е1.Приметы: на вид 70-75 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, седые волосы, серые глаза. В качестве особой приметы указана неразборчивая татуировка на кисти левой руки.На момент пропажи был одет в серую ветровку, темно-серые брюки, черные ботинки и серую кепку.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу «Лизы Алерт» Елене 8-922-161-16-21.