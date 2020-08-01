Екатеринбург раньше срока подготовят к отопительному сезону

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Сегодня, 27 августа, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко провёл оперативный штаб по подготовке уральской столицы к отопительному сезону. Стало известно, что все работы по сравнению с прошлым годом идут с опережением графика.В ходе заседания Владимир Гейко дал указание коммунальщикам активизировать работу с ТСЖ по срокам сдачи актов и формированию паспортов готовности.«Город Екатеринбург, как и в прошлом году, должен получить паспорт готовности. Все работы по подготовке жилого фонда и объектов социальной сферы должны быть завершены до 1 сентября, а к 15 сентября необходимо оформить паспорта готовности этих объектов»,– заявил Гейко.Согласно плану, на следующем штабе рассмотрят точечные проблемные вопросы в районах и принять необходимые меры для их решения.Кроме того, еженедельно в районных администрациях проходят комиссии, где рассматриваются темы, требующие повышенного внимания.