В детских лагерях за лето отдохнули почти 24 тысячи юных свердловчан

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В летних лагерях Свердловской области отдохнули 23 900 детей. До начала пандемии планировалось, что оздоровительная кампания охватит около 415 тысяч юных уральцев.Как рассказал в ходе пресс-конференции начальник отдела дополнительного образования, летнего отдыха и сопровождения одарённых детей Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области Сергей Карсканов, из 76 лагерей, которые работали, – 57 загородных, шесть санаторных, шесть профильных, шесть дневных (все они расположены в Таборинском районе) и один лагерь с круглосуточным пребыванием на базе образовательных организаций.Всего, по словам Карсканова, за лето не приступили к работе 1106 организаций отдыха и оздоровления. Самый большой показатель традиционно давали дневные лагеря, однако за исключением шести лагерей в Таборинском районе, больше ни один такой в этом году не открылся.