Больше половины новых заражённых коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга
Общество
Фото: АГН «Москва»
По данным на 27 августа, за последние сутки в Екатеринбурге зарегистрировали ещё 68 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали 119 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 24839 человек. Выписано 58 человек. Общее число вылечившихся достигло 19744. Зафиксировали ещё три случая смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся достигло 435.
За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали 119 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 24839 человек. Выписано 58 человек. Общее число вылечившихся достигло 19744. Зафиксировали ещё три случая смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся достигло 435.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
Уникальный кварцевый карьер на Урале затопили из-за банкротства госпредприятия
За несколько лет от ФГУП «Центрально-Уральское» осталась лишь лицензия на добычу недр
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
13:34 Одного убили и сожгли, а другого жестоко избили: жители Серова обвиняются в двух преступлениях
16:52 Академик РАН считает, что россияне смогут вернуться к нормальной жизни после пандемии летом 2021 года
16:52 Дмитрий Махонин наградил волонтеров акции #МыВместе за помощь жителям Прикамья в период самоизоляции
13:34 Одного убили и сожгли, а другого жестоко избили: жители Серова обвиняются в двух преступлениях