Больше половины новых заражённых коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

По данным на 27 августа, за последние сутки в Екатеринбурге зарегистрировали ещё 68 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали 119 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 24839 человек. Выписано 58 человек. Общее число вылечившихся достигло 19744. Зафиксировали ещё три случая смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся достигло 435.